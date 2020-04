Mobilne kasy w Biedronce. W ten sposób sklep omija zakazy?

Od środy do sklepów w Polsce może wejść jednocześnie tylko trzy razy tyle, ile w danym sklepie jest kas. Ale Biedronka już znalazła sposób, jak ten limit ominąć. W sklepach tej sieci w całej Polsce powstaną... mobilne kasy skonstruowane z wózków na zakupy. Każda taka dodatkowa pseudokasa pozwoli wpuścić do sklepu kolejne trzy osoby. W efekcie, montując na przykład pięć takich kas, sieć wpuści do sklepu piętnaście osób więcej.

W czwartek wieczorem kierownicy Biedronek w całej Polski dostali z centrali mejla z poleceniem przygotowania wózków do montażu na nich "mobilnych kas". Mają zostać uruchomione do końca weekendu. Centrala wprost pisze do swoich pracowników jaki jest cel: chodzi o "możliwość bardziej elastycznego podejścia do nowych regulacji rządowych". Co więcej, centrala przyznaje, że kasy mają być tylko atrapami. - Nie służy ona do prowadzenia na niej fizycznej sprzedaży - czytamy w mejlu. Kierownikom sklepów szefowie polecają, by nowych kas nie włączali nawet do prądu.