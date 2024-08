Mnóstwo świateł wozów strażackich na wrocławskim Psim Polu. Z czym była związana akcja służb ratunkowych?

Nie pożar, a zadymienie

Początkowo informacje napływające z miejsca zdarzenia wskazywały na możliwość wybuchu pożaru w jednej z hal przy ul. Kiełczowskiej. Obecność licznych jednostek straży pożarnej oraz innych służb ratunkowych mogła nasuwać na myśl najgorsze scenariusze. Jednakże, szybko okazało się, że źródłem problemu nie były płomienie, a duże zadymienie powierzchni magazynowej.

Zadymienie to było wynikiem awarii jednego z urządzeń znajdujących się w hali. Jak podają wstępne informacje, doszło do problemów z tzw. belownicą, dużą prasą do odpadów, która zaczęła wydobywać dużą ilość dymu. Mimo że na pierwszy rzut oka mogło to wyglądać na pożar, policja szybko wyjaśniła, że urządzenie nie paliło się.