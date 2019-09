Mnóstwo atrakcji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zobacz harmonogram

13.09, g. 17:00

W piątek o piątej

Oprowadzanie po wystawie czasowej „po/wy/miary”.

Wstęp z biletem na wystawę czasową.

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

14.09, g. 15:00

Eros i sztuka. Kochanki słynnych malarzy

Wykład Michała Pieczki w ramach cyklu „Kobieta w świecie sztuki”

Słuchacze poznają sylwetki wybranych kobiet i mężczyzn, którzy stanowili źródło inspiracji, ale także obiekt natchnienia artystycznego oraz silnej fascynacji erotycznej dla wielu wybitnych malarzy i malarek. Omówione zostaną muzy i ukochani takich malarzy i malarek jak m.in.: Rafael, Rembrandt, Rubens, Manet, Klimt, Schiele i Modigliani, Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot czy Tamara Łempicka.

Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

14.09, g. 17:00

Ekspresjonizm

Warsztaty w oparciu o wykład „Jeźdźcy błękitni, błędni i dzicy. Ekspresjonizm w Europie” w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Work in progress”

Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk

Początek XX wieku to nie tylko czas gwałtownej industrializacji. To również okres zmian w obyczajowości, kiedy to artyści zaczęli w obrazach eksponować przede wszystkim poczucie marazmu i kryzysu. Jak przejawiał się ten kryzys? Co oznacza, że rozpoczęto malowanie emocjami? W trakcie spotkania poznamy najważniejsze elementy światopoglądu ekspresjonistów niemieckich.

Wstęp z biletem za 5 zł

Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł