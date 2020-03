Młyn Maria we Wrocławiu jest przebudowywany. Zobacz zdjęcia i wizualizacje!

W przebudowywanym Młynie Maria ma się znaleźć docelowo 121 lokali mieszkalnych i 14 usługowych. Ciekawostką jest fakt, że nie będą to mieszkania w tzw. stanie deweloperskim, a kompletnie wykończone, gotowe do zamieszkania. Na wizualizacjach widać już jak będą wyglądały te wnętrza. Mieszkania w Młynie Maria dostępne będą w 4 stylach wystroju: nowoczesnym, skandynawskim, loftowym i eklektycznym. Wnętrza wykończone będą takimi materiałami jak płytki gresowe i marmur. Do wykonania podłóg wykorzystane zostanie drewno dębowe wykończone lakierem utwardzonym promieniami UV.

Inwestorem prac w budynku na którym pojawiła się już wiecha jest firma RealCo. Teraz na budowie trwa między innymi montaż instalacji wewnętrznych oraz okien. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się tutaj za nieco ponad rok, w II kwartale 2021 roku.