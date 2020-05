Młody mężczyzna spadł ze skarpy koło Sobótki. Zginął na miejscu

Młody mężczyzna zginął w niedzielę podczas wycieczki grupy znajomych do kamieniołomu w Chwałkowie koło Sobótki. Poślizgnął się na zboczu, odbił się od skały i z bardzo dużej wysokości spadł do wody. Do tragedii doszło po godzinie 18. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy i nurkowie. Po godz. 19 w wodzie znaleziono ciało mężczyzny.