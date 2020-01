Młodociani przestępcy z Dolnego Śląska. Rozpoznajesz ich? Skontaktuj się z policją! (MAMY RYSOPISY)

Pijany przyjechał samochodem do Tesco. Klienci wezwali policję

Ponad 2,6 promila alkoholu miał w organizmie klient Tesco przy ul. Długiej we Wrocławiu. Nie przeszkadzało mu to przyjechać do sklepu autem. Klienci zauważyli, że ledwo trzyma się na nogach i wezwali policję.