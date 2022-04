Mistrzowie parkowania na celowniku wrocławskich strażników miejskich [ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Parkowanie we Wrocławiu nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. Auto jest dużo, miejsc postojowych niewiele, a jeśli jakieś już się znajdzie to często jest płatne i co tu dużo mówić - drogie. Nic zatem dziwnego, że niektórzy postanawiają isć na skróty i parkują gdzie popadnie. Tak właśnie rodzą się mistrzowie parkowania.