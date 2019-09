Mistrzostwa Europy siatkarzy. Polska - Słowenia. Zobacz kiedy i gdzie oglądać!

- Jako kibice i nie tylko bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy wdzięczni, że tak to się skończyło - nie ukrywał były środkowy reprezentacji Polski Witold Roman. - Ale i tak to duża wpadka organizatora, który jak każdy i jak zwykle próbuje zoptymalizować koszty. Wybór tanich linii lotniczych więc nie dziwi. Jednak na tym poziomie, w takich rozgrywkach i że to już strefa medalowa, to powinien podstawić czarter. Inna sprawa, że mówimy o podróży jednej drużyny, więc zapewne byłoby to nieopłacalne. Kolejna rzecz, to taką niefortunną informację można było uzyskać wcześniej i poszukać innego rozwiązania. Ale to też świadczy o tym, że siatkówka nie jest tak ważna na świecie, jak byśmy chcieli - dodał menedżer kadry w latach 2005-2011, który nie raz spotykał się z podobnymi kłopotami.

To kolejny kamień wrzucony do ogródka CEV, która długo przed mistrzostwami była krytykowana za format turnieju. Nie tylko za stworzenie rozgrywek z 24 drużynami, wśród których większość jest bardzo słaba, co pokazała faza grupowa. Druga kwestia to zorganizowanie zawodów w dziewięciu miastach w czterech krajach. Z Amsterdamu do Lublany jest 1300 km, tyle samo zespoły będą musiały pokonać, by dostać się do Paryża na mecze o trzecie miejsce (sobota) i pierwsze (niedziela).

W każdym razie podróż nie powinna wybić Polaków ze zwycięskiego rytmu. - Wyruszyliśmy o wschodzie słońca, dotarliśmy do celu o zachodzie - opowiadał w rozmowie z „Polską Siatkówką” Heynen. - To była długa podróż, bo trwała 14 godzin. Jednak patrząc na całą sytuację, to nie taki zły wynik. Zostaliśmy uratowani przez polski rząd. Organizatorzy powinni przemyśleć sprawę, bo nie tak powinny wyglądać mistrzostwa Europy - dodał Belg.

Środa i tak miała być poświęcona na podróż. Już w czwartek wszystkie aktywności kadry odbyły się bez problemu. Wśród nich trening w Arenie Stożice. Hala mogąca pomieścić 12 tys. widzów dotychczas na meczach reprezentacji Słowenii była pełna. Nie ma wątpliwości, że w czwartek (godz. 20.30, transmisja TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport, Super Polsat) też będzie. I że większość stanowić będą gospodarze.