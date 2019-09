Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego pomaga bezdomnym zwierzętom!

Sara Pożarlik - Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego 2019, otrzymała tytuł w czerwcu i od tej pory stale angażuje się w liczne charytatywne inicjatywy. Tym razem postanowiła udzielić swojego wsparcia akcji szczególnie bliskiej jej sercu - zbiórce “Napełniamy misski”, która ma na celu zaopatrzenie bezdomnych zwierząt w najpotrzebniejsze rzeczy, zanim rozpocznie się zima.

Jak mówi Sara “To niezwykle ważne, aby zwracać uwagę nie tylko na potrzeby ludzi ale też zwierząt, które nie są w stanie same poprosić o pomoc. Zbliża się zima, czyli najtrudniejszy do przetrwania okres dla bezdomnych psów i kotów. Często zapominamy, że małe gesty mogą zrobić ogromną różnicę, a zupełnie niepotrzebne nam rzeczy w schronisku mogą zyskać drugie życie. Bardzo dziękuję Grupie FLPR za zaangażowanie mnie w ten wyjątkowy projekt. Wszystkie dary możecie przynosić do 18 października do biura przy ulicy Powstańców Śląskich 50.”