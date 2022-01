Misiek się odnalazł! Ze strachu przed fajerwerkami uciekł z Radwanic aż do Wrocławia!

Misiek odnalazł się w studzience na terenie Stadionu Olimpijskiego przy al. Paderewskiego. Wpadł do niej przez przypadek. Zwierzę było przerażone i skrajnie wyczerpane. Miśka wytropił inny pies.

Wyciągnęliśmy go z tej pułapki, nakarmiliśmy i zawieźliśmy do właścicielki. To 85-letnia staruszka z Radwanic, która strasznie tęskniła za psem i nie kryła łez wzruszenia - piszą przedstawiciele Ekostraży, którzy uratowali pieska.