Mirków. Martwy noworodek w bagażniku motocykla, matka aresztowana

Przeczytaj także: KOSZMAR NA SOR W SZPITALU PRZY KAMIEŃSKIEGO

Jak się dowiadujemy, sekcja zwłok noworodka nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Nie da się więc jednoznacznie potwierdzić ani zaprzeczyć wersji matki dziecka.

Usłyszała zarzut „dzieciobójstwa” - czyli zabicia dziecka przez matkę w tzw. „szoku poporodowym”. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Na przesłuchaniu nie przyznała się do winy. Przyznała się do drugiego zarzutu – znieważenia zwłok. Za to drugie przestępstwo grozi jej do dwóch lat wiezienia. Maksymalny możliwy w tej sprawie wyrok to (przynajmniej teoretycznie) siedem lat więzienia.

Kobieta została aresztowana dwa miesiące. Musi być przebadana przez psychologa. Konieczne są też dodatkowe badania ciała dziecka. Tak, by ustalić bez żadnej wątpliwości, czy urodziło się żywe i w jakich okolicznościach zmarło.