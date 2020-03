Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed oszustwami związanymi z koronawirusem. Nie daj się na nie złapać!

Jak podaje resort cyfryzacji, obywatele będą centralnie chronieni przed oszustami próbującymi skorzystać na panującej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pomóc w ich wyłonieniu i zdemaskowaniu ma specjalnie porozumienie, które zawarto w poniedziałek z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz NASK.

O sprawie wypowiedział się Marek Zagórski, minister cyfryzacji:

We wszystkich tego typu przypadkach odpowiedzialne za to służby reagują na bieżąco. W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw.