Minister zdrowia: Zapomnijcie o wakacjach takich jak do tej pory. Lato nie wygasi epidemii!

- O takich wakacjach, jak sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć - stwierdził we wtorek rano na antenie RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały: epidemia wygaśnie z powodu lata. Nie podejrzewam, by nagle czerwiec, lipiec miał zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok - dodał Szumowski.

Łukasz Szumowski przypomniał też, że od czwartku w Polsce będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa maseczkami, szalikami lub chustami. Dodał, że w samochodzie nie będzie obowiązku jazdy w maseczce, a w miejscach pracy o zasłanianiu twarzy będą decydowali pracodawcy.

- Będziemy powoli od 19 kwietnia odmraża gospodarkę - zapowiedział minister zdrowia.