Mikroapartamenty dla studentów we Wrocławiu

Akademik LAS zlokalizowany jest w dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Prusa 9. Tylko kilka kroków dzieli go od parku czy Ogrodu Botanicznego. Spacerem dojdziemy w 10 minut do Wyspy Słodowej, popularnego miejsca spotkań studentów oraz rynku. W pobliżu znajdują się sklepy, kawiarnie, bary, restauracje i puby. Dzięki rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej podróż na większość uczelni zajmie od 5 do 20 minut. Dla fanów 2 kółek, Akademik LAS oferuje zamykaną rowerownię na wewnętrznym patio.

Nowoczesne mieszkanie dla studenta

W budynku znajduje się 97 komfortowych i funkcjonalnych mikroapartamentów. Co ważne studenci mogą wybierać spośród 7 typów mikroapartamentów w zależności czy wolą pokoje jednoosobowe czy chcą dzielić mieszkanie ze współlokatorem. Wszystkie mikroapartamenty we Wrocławiu, które oferuje Akademik LAS, są w pełni wyposażone. Posiadają prywatną łazienkę i aneks kuchenny ze sprzętem AGD: z lodówką, mikrofalówką, czajnikiem elektrycznym, płytą indukcyjną oraz podstawowym zestawem kubków, sztućców i talerzy.

Najbardziej popularne są jednoosobowe mikroapartamenty na kształt kawalerki.

Z największym na rynku metrażem w standardzie, indywidualnie zaprojektowanymi meblami i wysokiej jakości wykończeniem stanowią atrakcyjną ofertę zarówno dla polskich jak i zagranicznych studentów.

Zalety mieszkania w prywatnym akademiku

W Akademiku LAS mieszkańcy mają dostęp przestrzeni wspólnych do nauki i relaksu, klubokawiarni, pełniącej rolę miejsca spotkań i stołówki studenckiej a także do pralni z suszarnią, wspólnej kuchni oraz sprzętów do sprzątania: odkurzacza, mopów, wiaderek i deski do prasowania. Dzięki temu przeprowadzka staje się przyjemnością, a komfort życia jest znacznie wyższy.