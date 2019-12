Mikołaje z wrocławskiej KOGENERACJI obdarowały podopiecznych fundacji

Już po raz siódmy sportowcy z Towarzystwa Sportowo-Turystycznego, działającego przy KOGENERACJI, wcielili się w role brodatych jegomościów, by nieść radość niepełnosprawnym podopiecznym jednej z wrocławskich placówek opiekuńczych w ramach dorocznej akcji „Podaruj dziecku uśmiech – Mikołaje są wszędzie”.

Co roku wiosłująca po Odrze załoga smoczej łodzi w strojach Mikołajów wywołuje uśmiechy na twarzach mieszkańców Wrocławia. Jeszcze większa jest radość obdarowanych, witających niecodziennych gości na Barce Tumskiej, która wspólnie z wrocławską elektrociepłownią organizuje całe przedsięwzięcie.

– Jako lokalny wytwórca ciepła, szczególnie w ten świąteczny czas, chcemy wspierać potrzebujących mieszkańców miasta i przynosić radość dzieciom – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes KOGENERACJI.

Jacek Wojtyłło z Towarzystwa Sportowo-Turystycznego, koordynator akcji, wyjaśnia, że przygotowania do dorocznej mikołajowej imprezy rozpoczynają się na kilka miesięcy wcześniej. – Co roku z wielką radością kompletujemy ekipę do smoczej łodzi. Chcemy przy tej okazji pokazać, że brak śniegu nam nie straszny, bo Mikołaj może przemieszczać się również drogą wodną. Wybraliśmy smocze łodzie, bo to piękny i nadal dość oryginalny środek transportu.