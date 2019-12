Zamiast domowej wizyty św. Mikołaja można zamówić dzieciom rozmowę ze świętym przez telefon lub Skype’a. Wirtualny kontakt z Mikołajem to nowa oferta na święta.

Kiedyś rodzice zamawiali dla swoich pociech wizytę św. Mikołaja, teraz mogą zlecić rozmowę wideo przez Skype lub telefon komórkowy . Nowoczesna technologia pozwala św. Mikołajowi „dotrzeć” w święta do coraz większej liczby dzieci.Łódzka firma Mrufka Animacje do zwykłych wizyt św. Mikołaja dołączyła ofertę rozmów wideo ze św. Mikołajem przez aplikację Skype lub zwykłą rozmowę przez telefon komórkowy.Jak podkreśla właścicielka firmy Magdalena Mrówczyńska, jest to oferta dla osób, którym z powodu napiętego grafiku św. Mikołaja nie udało się zamówić zwykłej wizyty.Rozmowę można przeprowadzić poprzez Skype. Wtedy dzieci połączą się przez kamerkę wideo ze świętym Mikołajem, odpowiednio ucharakteryzowanym i ustawionym na świątecznym tle swojej pracowni. Można też po prostu porozmawiać przez telefon. Koszt usługi to 80 zł za 15 min, niezależnie od środka komunikacji.W warszawskiej firmie Twój Bohater.pl rozmowa z Mikołajem przez internet kosztuje 149 zł. za 10 minut W cenie jest pamiątkowe nagranie. Jak podkreśla Lidia Kotowska, założycielka firmy, dzieciom ten rodzaj kontaktu się podoba.W internecie można też zamówić dla dziecka film z nagranym przesłaniem św. Mikołaja. Tu cena zależy od opcji. W firmie Elfi prosty film do którego dodaje się dane dziecka kosztuje od 29 zł, w Twoim Bohaterze nagrane od podstaw przesłanie kosztuje 99 zł.