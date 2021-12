Mija 10 lat od śmierci Violetty Villas. Wspominamy wielką artystkę

Gwiazda urodziła się w Belgii, rok przed II wojną światową w rodzinie Cieślaków - polskich górników. Po wojnie, całą rodziną (z dwoma braćmi i siostrą), zamieszkają w Lewinie Kłodzkim. Ojciec pracuje jako pogranicznik, potem - na kolei. Z zamiłowania muzyk samouk, gra w kolejowej orkiestrze. Pasją próbuje zarazić dzieci. Violetta gra na skrzypcach i marzy o karierze, ale ojciec w wieku 17 lat wydaje ją za mąż.

Urodziła mu syna Krzysztofa, ale nie odnajduje się w roli gospodyni domowej. Ucieka od męża. Zabiera synka i wyjeżdża na drugi koniec Polski. Najpierw trafia do szkoły muzycznej w Szczecinie, potem we Wrocławiu, w końcu w Warszawie. Jej głosem zachwyca się Władysław Szpilman, kompozytor, pianista. Pisze dla niej piosenki, które łapią za serca. Jej kariera nabiera zawrotnego tempa. Sukcesy na festiwalach w Sopocie i Opolu sprawiają, że ludzie ją kochają, a ona dusi się w polskim PRL-u. Wyjeżdża na koncerty do Szwajcarii, Niemiec i Francji. Po Paryżu przychodzi czas na Las Vegas. Z USA wraca do Polski, kiedy dowiaduje się, że chora jest jej mama. Na powrót nie ma szans. Komunistyczna władze odbierają jej paszport. Dopiero pod koniec lat 80. wróciła tam z warszawskim teatrem Syrena. Amerykańska Polonia powitała ją jak największą gwiazdę.