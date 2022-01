Mieszkasz we Wrocławiu? Sprawdź, czy z twojego kranu leci ZIELONA WODA. To ważne!

Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu rozpocznie w najbliższy czwartek, tj. 20 stycznia 2022 r. planowaną kontrolę szczelności sieci grzewczej.

Zielona woda

Dlaczego?

Oznacza to, że wrocławianie powinni w najbliższym czasie bardziej niż zwykle przyjrzeć się wodzie, która popłynie z kranów w ich domach. Do wody w sieci grzewczej zostanie bowiem dodana fluoresceina - barwnik, który zasygnalizuje potencjalne usterki w węzłach ciepłowniczych.

– Fluoresceina jest bezpieczna zarówno dla ludzi, jak też dla sieci – stosujemy ten barwnik zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jeśli po odkręceniu kranu pojawi się woda zabarwiona na zielono, może to oznaczać, że uszkodzony jest wymiennik ciepła, a woda z sieci ciepłowniczej przedostaje się do wewnętrznej instalacji budynku. – wyjaśnia Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum. – Zabarwionej wody nie należy używać. Nietypową sytuację należy zgłosić do naszych służb, które dyżurują przez całą dobę pod bezpłatnym numerem 993. – dodaje.