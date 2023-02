Mieszkania we Wrocławiu w dobrych cenach. Do remontu, ale za to w świetnych lokalizacjach [ZDJĘCIA, CENY] Remigiusz Biały

Spółka PKP sprzedaje we Wrocławiu kilkanaście nieruchomości. Wśród ofert znajdziemy grunty, działki i lokale przemysłowe. Najwięcej jednak jest mieszkań. Wymagają one, co prawda, remontów, ale nie są drogie i położone w świetnych lokalizacjach. Zobaczcie najnowsze ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości od PKP, może znajdziecie mieszkanie dla siebie? Zdjęcia, ceny i szczegółowe informacje znajdziecie poniżej. PKP Zobacz galerię (29 zdjęć)

