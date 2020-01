Mieszkania pod Wrocławiem – dobry sposób na inwestowanie w nieruchomości

Gmina Sobótka, w której powstaje nowoczesne osiedle Lokum Monte, jest położona zaledwie 35 km od Wrocławia. Lokalizacja inwestycji u podnóża Ślężańskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że przyszli mieszkańcy mogą korzystać z miejskiego komfortu w otoczeniu natury.

Apartamenty inwestycyjne w górach – nie tylko Karpacz i Szklarska Poręba Osiedle Lokum Monte pod Wrocławiem składać się będzie z kameralnych, nowoczesnych budynków. W centralnej części inwestycji znajdzie się strefa wellness z basenem, sauną i salą fitness oraz strefy relaksu otoczone wyselekcjonowaną roślinnością. Wizyta w strefie wellness to dokonały sposób, by po intensywnym dniu odprężyć się w luksusowych warunkach, i to bez wychodzenia z osiedla. Podwyższony standard Lokum Monte sprawia, że zakup mieszkania w tej lokalizacji to doskonała inwestycja w nieruchomości. Rynek deweloperski nieustannie się zmienia, na popularności zyskują apartamenty inwestycyjne. Są one postrzegane jako atrakcyjna forma lokowania kapitału, która nigdy nie straci na wartości. Taką nieruchomość można wynająć osobom poszukującym mieszkania na doby we Wrocławiu lub w okolicach, zwolennikom pieszych wędrówek, entuzjastom odkrywania atrakcji Sobótki i obszaru Dolnego Śląska.

Lokum Monte – alternatywa dla szeregówek we Wrocławiu Zakup nieruchomości na terenie osiedla Lokum Monte może być dobrym rozwiązaniem również dla każdego, kto ceni ciszę, spokój i bliskość natury. Funkcjonalne, komfortowe mieszkania, blisko których znajduje się Góra Ślęża z pewnością będą odpowiedzią na potrzeby osób poszukujących nieruchomości poza miastem, z dobrym dostępem do oferty kulturowo-rozrywkowej Wrocławia. Mieszkania o powierzchni niemal 100 m2 to atrakcyjna alternatywa dla domów szeregowych we Wrocławiu. Ślęża i Sobótka – odkryj atrakcje okolicy Sobótka i jej okolice to urokliwy rejon pełen licznych atrakcji, które z pewnością zachwycą zarówno stałych mieszkańców osiedla, jak i osoby, które poszukują apartamentów do wynajęcia we Wrocławiu i okolicach. Różnorodność tras pieszych i rowerowych otwiera wiele możliwości dla zwolenników aktywnego spędzania wolnego czasu. W pobliżu terenu osiedla znajdują się także zabytki architektury, pole golfowe, park linowy oraz dwa zalewy, szczególnie popularne wśród amatorów sportów wodnych.

Inwestycje w nieruchomości to zagadnienie, do którego warto podejść szeroko. Na pewno nie zaszkodzi rozważenie kilku opcji, takich jak na przykład apartamenty z gwarancją najmu, zakup szeregówki i wydzielenie w niej kilku modułów mieszkalnych, czy nastawienie się na aparthotele we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie czy w Łodzi. Zakup mieszkania, obojętnie, czy w celach inwestycyjnych, czy na własne potrzeby, to wciąż bardziej atrakcyjna forma inwestowania niż korzystanie z lokat bankowych.

