Mieszkania dla milionerów wyglądają tak. Zobacz, w jakim luksusie żyją zamożni Polacy. Gdzie znajdują się te prestiżowe osiedla?

Mieszkania luksusowe to czasem zachwycające wystrojem lokale za miliony w wieżowcach z ekskluzywnym dostępem. Innym razem są to niebanalne, prestiżowe osiedla zbudowane np. w dawnych budynkach fabrycznych, pełne pozostałości dawnych maszyn czy obiektów. Jeszcze kiedy indziej luksus oznacza dostęp do wyjątkowych atrakcji w budynku takich jak sauna, strefa relaksu czy prywatna siłownia. Jedno jest pewne – tego typu budynków będzie powstawało w Polsce coraz więcej.

Zobacz, jak prezentują się luksusowe mieszkania w Polsce: