Mieszkańcy od dawna czekają na remont ul. Pułaskiego we Wrocławiu. Jest światełko w tunelu?

Wrocław staje przed ambitnym zadaniem przebudowy ul. Pułaskiego, odcinka łączącego ulice Kościuszki i Małachowskiego. Projekt, który ma zrewolucjonizować ten fragment miasta, obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również gruntowną modernizację infrastruktury podziemnej oraz wprowadzenie szeregu udogodnień dla mieszkańców. Wszystko to ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale również funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Etapy projektu

Prace nad projektem przebudowy ul. Pułaskiego ruszyły z kopyta. Wrocławskie Inwestycje podjęły współpracę ze spółką PBW Inżynieria, aby opracować kompleksowy plan remontu. Przygotowanie dokumentacji to inwestycja warta 1,9 mln zł, z czego większość, bo 1,4 mln zł, pokrywa gmina Wrocław, a resztę, niemal 500 tys. zł, przejmuje MPWiK. Oczekuje się, że projekt będzie gotowy za rok, co otworzy drogę do dalszych działań.

Mimo że planowany odcinek remontu ma zaledwie 270 metrów długości, prace nie będą należały do najłatwiejszych. Przede wszystkim ze względu na konieczność przebudowy sieci podziemnych, w tym kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych. Niektóre z rur pod ulicą są reliktem XIX wieku, co dodatkowo komplikuje zadanie.