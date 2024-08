Mieszkańcy mają dość wysłużonych tramwajów MPK Wrocław. Kiedy nowy tabór zastąpi sędziwe składy?

- Konstale 105 są wymieniane na najnowsze tramwaje, które sukcesywnie przyjeżdżają do Wrocławia. Po zrealizowaniu dostaw najnowszych Pes tramwaje wysokopodłogowe będą stanowiły tylko ok. 10% naszego taboru. Musimy jednak brać pod uwagę, że równolegle rozwija się sieć torowa we Wrocławiu. To sprawia, że wzrastają też zadania przewozowe, a my potrzebujemy więcej tramwajów i motorniczych do ich obsługi. Z tego powodu mała grupa Konstali 105 pozostanie w naszym taborze - informuje Daniel Misiek z MPK.