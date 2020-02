Mieszkańcy Jagodna chcą bezpiecznego przejścia do parku Brochowskiego

Mieszkańcy Jagodna od lat starają się o wybudowanie przejścia dla pieszych z ul. Grapowa do parku Brochowskiego. Podkreślają, że ten park to najbliższe dla nich miejsce z zielenią, gdzie mogą wypocząć i pospacerować. Kolejowa spółka PKP nie jest jednak chętna do pomocy:

Do PKP występowaliśmy już 4 lata temu. Oni się opierają, bo to nie jest w ich interesie. Podkreślają, że tam są 4 linie kolejowe i nie jest bezpiecznie, a przejście jest kilkaset metrów dalej w ulicy Konduktorskiej. Ale na Konduktorskiej nie ma chodnika. Kawałek dalej, do ogródków działkowych kolejarze zrobili sobie takie przejście. I właśnie coś takiego też chcielibyśmy u nas - przekonuje Małgorzata Konieczna, przewodnicząca Rady Osiedla Jagodno i dodaje, że oba przejścia bardzo by się przydały. To na ul. Grapowa miałoby mieć barierki zabezpieczające pieszych przed zbyt szybkim wejściem na torowisko oraz płyty między torami, dzięki którym powierzchnia przejścia byłaby równa z wierzchem szyn.