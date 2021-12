Mieszkańcy Dolnego Śląska rzadziej chorują? Wiemy, ile wystawiono zwolnień lekarskich!

W mediach pojawiło się wiele spekulacji i nieprecyzyjnych informacji, które chcemy zdementować – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUIS na Dolnym Śląsku. – Zapewniam, że nasi pracownicy nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów po to żeby ich zapytać o to, co ktoś robi w czasie zwolnienia lekarskiego – dodaje. Rzeczniczka zapewnia, że nowe przepisy nie dają ZUS uprawnień pozwalających na to, żeby mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów.