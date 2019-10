Miernicza straci swój "filmowy" klimat? Kamienice pójdą do remontu

Już teraz trwają prace związane z utworzeniem tzw. wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej. Co to za miejsca? Będą tam organizowane na przykład zajęcia dla seniorów. Ale nie tylko.

- Centra Aktywności Lokalnej mają za zadanie stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności i nadanie im nowych funkcji społecznych (organizowanie spotkań grup wsparcia, samopomocowych), kulturalnych i edukacyjnych - wyjaśnia Grzegorz Rajter z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. - To przestrzenie dedykowane mieszkańcom i inicjatywom działającym na rzecz osiedla. Będą to miejsca zarówno na wydarzenia, takie jak festyny, pokazy, występy, spotkania i prelekcje, jak i na cykliczne zajęcia dla zainteresowanych (np. szkolenia, treningi sportowe, kursy itd.).

Powstaną dwa takie centra: przy ul. Prądzyńskiego 39a oraz przy ul. Traugutta 81.

Ponadto w ramach rewitalizacji osiem kamienic (przy ul. Traugutta, Kniaziewicza, Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej 15a, 37, 42, 124) zostanie wyremontowanych.