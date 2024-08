Miejski Kiermasz Roślin w Porcie Węglowym. Szansa na nowe roślin i zdobycie wiedzy na temat właściwej pielęgnacji. Aleksandra Karpecka

mat. prasowe organizatora

Miejski Kiermasz Roślin we Wrocławiu to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników natury i zieleni. To doskonała okazja, aby odkryć szeroki wybór roślin, zdobyć nową wiedzę na temat pielęgnacji oraz zainspirować się do tworzenia pięknych, zielonych przestrzeni. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w ogrodnictwie, czy dopiero zaczynasz, na kiermaszu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by otoczyć się pięknem roślin.