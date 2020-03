Miejska marina we Wrocławiu? Czy jest szansa, żeby powstała? Przeczytajcie!

- Strategiczne położenie obszaru planu przy drodze wodnej w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego na Odrze obligowało urząd do wypracowania z Wodami Polskimi specjalnych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, co wymagało dłuższego nakładu czasu, niż zwyczajowo przyjęto - tłumaczy Tomasz Myszko - Wolski z biura prasowego UM we Wrocławiu.

Opracowywanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli trwało ponad rok. Właśnie został on wyłożony do publicznego wglądu.

Taka infrastruktura jest konieczna, żeby do miasta zaczęło przypływać więcej wodniaków z Polski i innych krajów. Dziś miejsce, gdzie można wygodnie zatankować łódkę lub oddać z niej ścieki, znajduje się... aż w Szczecinie. Pierwszym krokiem musi być w tym przypadku opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Jego projekt został właśnie wyłożony do publicznego wglądu. Można też zgłaszać swoje uwagi. Po jego przyjęciu, ruszą dalsze etapy związane z inwestycją.

Do 23 kwietnia można zgłaszać także poprawki. Jeśli jednak nikt nie wyśle uwag, wówczas będzie on głosowany przez Radę Miejską. Na 25 marca zaplanowana została także dyskusja publiczna nad projektem. Z powodu zagrożenia koronawirusem się ona jednak nie odbędzie. Urzędnicy zachęcają do kontaktu mailowego.

Teraz szczegóły zostały już dogadane i projekt powstał. Będzie dostępny do wglądu do 8 kwietnia.

Jest szansa, że na tym terenie faktycznie powstanie marina z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj, aby we Wrocławiu zatankować łódkę - paliwo trzeba nosić w kanistrach i wlewać do baku. Aby odprowadzić ścieki - należy wezwać beczkowóz, więc często lądują one po prostu w Odrze. W miejskiej marinie wodniacy mieliby także miejsce do zacumowania swoich łódek na noc, zjedzenie posiłku czy uzupełnienie zapasów.

Rejon wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy na Grobli to ostatnie miejsce w okolicy centrum, gdzie publiczna marina mogłaby zostać zlokalizowana. W innym przypadku musiałaby ona powstać na obrzeżach miasta.

