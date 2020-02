Miejska Dżungla to miejsce dla każdego, kogo interesuje świat zwierząt

Nie jest to zwykła wystawa - łączy w sobie możliwość podziwiania egzotycznych zwierząt z nabywaniem wiedzy na ich temat, a przede wszystkim daje możliwość bezpośredniego obcowania z nimi. Jest to wspaniałe źródło rozrywki, ale także wiedzy i niezapomnianych doświadczeń! Tutaj na własnej skórze przekonasz się, czy wąż jest śliski, zobaczysz jak żyje małpia rodzina. Włochate pająki, duże węże, ale także kolorowe ptaki i ciekawskie wiewiórki - wszystko to i wiele więcej dostępne w zasięgu ręki! Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zapewniamy możliwość zwiedzania pod nadzorem opiekunów zwierząt, jak i organizujemy zajęcia tematyczne, które są doskonałym uzupełnieniem szkolnych lekcji przyrody. Wszystkie zwierzęta w naszym egzotarium mają zapewnione odpowiednie warunki oraz są objęte stałym nadzorem opiekunów i lekarza weterynarii z Kliniki Weterynarii SKVET www.skvet.pl.