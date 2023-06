Miejsca wstydu Dolnego Śląska. Kiedyś zachwycały swoim pięknem, dziś budzą postrach. Zobaczcie zdjęcia

Jak dojechać do ZNTK w Lubaniu Śląskim? Mapa dojazdu

Kompleks powstał w pierwszej połowie XX wieku i znajduje się na obrzeżach Legnicy, w Lasku Złotoryjskim. Początkowo leczono w nim żołnierzy III Rzeszy, a później przeszedł w ręce Armii Czerwonej. Jednorazowo mógł przyjąć nawet 650 żołnierzy, co jak na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej robiło ogromne wrażenie. W skład szpitala wchodził też ogromny basen, siłownia, a nawet kino. Obiekt był w rękach Rosjan aż do 1993 roku. Dziś ma wielu właścicieli i straszy. Stał się celem wycieczek dla fanów urbexu, a nieremontowane od lat części budynków przyprawiają o dreszcze.

Sudety wybudowano w latach 70. jako obiekt, który miał spełniać wysublimowane oczekiwania klientów. Fryzjer, Pewex, bar nocny, kantor, pokoje z telefonem i łazienką, a także restauracja oraz kawiarnia. Wszystko było na miejscu. W hotelu nie brakowało aktorów, sportowców i biznesmenów , a także pań do towarzystwa, na które górnicy po wypłacie przepuszczali ciężko zarobione pieniądze. Obiekt zamknięto w 2004 roku, bo nie spełniał wymogów technicznych. Dziś jest w rękach prywatnej firmy z Sosnowca.

- Obsługę i wspaniałe dania serwowane w Sudetach wiele osób wspomina do dziś. Aleksander Bardini i Bohdan Łazuka uwielbiali ozorki w galarecie, ten drugi często zamawiał też rostbef z chrzanem. Kuchnię chwalili także m.in.: Urszula Sipińska, Krystyna Loska, Roman Wilhelmi, Bogusz Bilewski, Andrzej Zaorski, Jan Englert, Zbigniew Wodecki i Piotr Fronczewski . Karta dań była tu wyjątkowo obszerna, a wszystko co się w niej znajdowało, można było zamówić. Wszystko było wyjątkowo smaczne i świeże - pisał Paweł Gołębiowski.

Juventur, który wybudowano w Jeleniej Górze kosztował majątek. Ośrodek zaczęto budować w latach osiemdziesiątych, a w 1991 roku odbyło się huczne otwarcie. Inwestycja pochłonęła 3 mld dawnych zł, a pieniądze pozyskano z dawnego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej, którym kierował były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Już w 1993 roku zaczęto wyprzedawać majątek, a w 1994 roku sąd ogłosił upadłość Juventuru. To była spektakularna klapa, ale w cieniu luksusu działającej dyskoteki i restauracji "Paradise".

Dawny hotel mieści się przy ulicy Legnickiej, na skraju Jeleniej Góry. W jednym z opuszczonych budynków spłonęli bezdomni. Lokalna społeczność zaczęła to miejsce nazywać Hadesem, bo co jakiś czas wybuchały pożary.

Zapomniane i zrujnowane fabryki na Dolnym Śląsku. Lubań, Głogów i wałbrzyska porcelana

Transformacja po 1989 roku sprawiła, że wiele zakładów, których lata prosperity przypadały na epokę PRL-u zaczęło podupadać. Prywatni przedsiębiorcy nie decydowali się na przejęcie miejsc, wcześniej należących do państwa, a państwo nie inwestowało w fabryki.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego z Lubania Śląskiego, a wcześniej Królewskie Zakłady Kolejowe jeszcze przed wojną zajmowały się konserwacją lokomotyw z całego Śląska. Były jednymi z największych w całej Europie i jednymi z największych w powojennej Polsce, gdzie naprawiano również tramwaje. W 1961 r. uruchomiono przyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Wieczorowe Technikum Zawodowe dla Pracujących, które dziś już nie istnieją. ZNTK również zamknięto.

Dawne zakłady znajdowały się nieopodal dworca PKP. Działała też przyzakładowa szkoła, która kształciła specjalistów. Obiekt przestał istnieć w latach 90. XX wieku. Justyna Orlik

Proces likwidacji zakończył się w latach 90., choć część cennego sprzętu została wywieziona do ZSRR przez żołnierzy radzieckich tuż po 1945 roku. Ciekawostką jest fakt, że bliźniaczy zakład w Bydgoszczy do dziś świetnie prosperuje. Pesa to aktualnie największy gracz na polskim rynku producentów taboru szynowego. Łącznie w zakładach w Bydgoszczy i w Mińsku Mazowieckim zatrudnionych jest niemal 4 tysiące pracowników. Teren po ZNTK w Lubaniu jest dziś zagospodarowywany przez różne spółki, a część budynków zostało wyburzonych.