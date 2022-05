Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Tak wyglądała ich praca we Wrocławiu i regionie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Monika Fajge

12 maja pielęgniarki na całym świecie obchodzą swoje święto. Sama tylko Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu zrzesza 17 tys. 377 członków, z czego 15 tys. 358 to pielęgniarki. “Dzisiaj świat potrzebuje ludzi o wielkich sercach i niemałej odwadze. Takich, którzy niosą pomoc w pogodę i wtedy, kiedy wieje wiatr historii. Ludzi, bez których nie byłoby życia. W imieniu całego świata, dziękujemy, że jesteście!” - napisała Anna Szafran, przewodnicząca wrocławskiej Izby. My również życzymy pielęgniarkom wszystkiego najlepszego, a Wam prezentujemy galerię archiwalnych zdjęć, na których uwieczniona została praca pielęgniarek z Wrocławia i regionu. Przy okazji, poznacie ciekawostki związane z tym niełatwym zawodem. Kliknijcie w galerię, a potem poruszajcie się za pomocą strzałek lub gestów w smartfonie.