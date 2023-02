Międzygórze zimą ładniejsze niż Zakopane? To najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Zobaczcie ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Międzygórze zimą. Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Drewniany obiekt Gigant pochodzi z 1882 roku i jest wyjątkowo uroczym zabytkiem Przemysław Naumowicz/GIGANT 1882 Zobacz galerię (74 zdjęcia)

Nie trzeba jechać do Zakopanego, by poczuć prawdziwy smak zimy i zobaczyć zapierające dech w piersi widoki. Znacznie bliżej mieszkańcom dolnośląskich miast do Międzygórza, które zostało uznane najpiękniejszą wsią na Dolnym Śląsku w plebiscycie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Międzygórze nazywane jest Małą Szwajcarią i Perłą Sudetów. A zimą jest tu po prostu bajecznie. Zobaczcie, jak pryzmy śniegu otulają to przepiękne miejsce i zajrzyjcie podczas tegorocznych ferii, które już za kilka dni!