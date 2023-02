Międzygórze zimą ładniejsze niż Zakopane? Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku pod śniegiem. Spacer 14 lutego tutaj to bajka ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Międzygórze zimą. Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Drewniany obiekt Gigant pochodzi z 1882 roku i jest wyjątkowo uroczym zabytkiem Przemysław Naumowicz/GIGANT 1882 Zobacz galerię (74 zdjęcia)

Nie trzeba jechać do Zakopanego, by poczuć prawdziwy smak zimy i zobaczyć zapierające dech w piersi widoki. Znacznie bliżej mieszkańcom dolnośląskich miast do Międzygórza, które uznano najpiękniejszą wsią na Dolnym Śląsku w plebiscycie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Międzygórze zwane jest też Małą Szwajcarią i Perłą Sudetów. A zimą jest tu po prostu bajecznie. Zobaczcie, jak biały puch otula to przepiękne miejsce. Spacer w dniu zakochanych tutaj to bajka. To idealne miejsce do wyznawania sobie miłości.