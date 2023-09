Michałowice, dolnośląska wioska, którą upodobali sobie artyści. Dojedziecie tu tunelem wykutym w granitowej skale. Widoki was oczarują Alina Gierak

Legenda mówi, że Michałowice założyło trzech braci Michałów z Czech. To urocza i cicha wioska. Przyjeżdża się tu dla widoków, kociołków w skałach i artystów

Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata!