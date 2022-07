Michał podczas operacji przeszczepu serca otrzymał serce od męża Danusi. Po miesiącach rozmów, spotkali się we Wrocławiu

Nowe serce wszczepili Michałowi specjaliści z Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego we Wrocławiu. Do stolicy Dolnego Śląska przyleciało aż z Podhala. To był początek listopada 2021 roku.

Lekarze nie mogą zdradzać biorcy tożsamości dawcy. Przekazują tylko informacje o jego płci i wieku. Tak było również tym razem. To, że Michał spotkał się z Danusią to przypadek, albo – jak powiedzieliby ci, którzy w przypadki nie wierzą – przeznaczenie.