Miasto wykupi akcje Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego i che przekazać Śląskowi Wrocław 3 miliony złotych w formie dotacji

Klub znajduje się obecnie w najlepszej sytuacji od kilku lat. Po 11 kolejkach zajmuje szóste miejsce w PKO Ekstraklasie, tracąc tylko trzy punkty do lidera rozgrywek. Średnia frekwencja na meczach we Wrocławiu to 17 tysięcy widzów, podczas gdy w poprzedniej edycji rozgrywek wyniosła ona 9 tysięcy. Coraz większe sukcesy odnoszą również młodzieżowe zespoły klubowej akademii.

Miasto Wrocław zostanie wyeksponowane na meczowych koszulkach pierwszej drużyny. Trafi także na trykoty ekipy rezerw, występującej w rozgrywkach III ligi.

W czwartek, 17 października, podczas sesji Rady Miejskiej, na bieżące potrzeby klubu ma zostać przeznaczona, w formie dotacji, kwota 3 mln złotych."

Wszystko wskazuje na to, że to przygotowanie do kolejnej próby sprzedania piłkarskiego Śląska Wrocław prywatnemu inwestorowi. Przy poprzednich próbach akcje należące do WKS zawsze były kością niezgody. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk już na początku swojej kadencji zaznaczył, że Śląsk trzeba sprzedać, a dopóki to się nie uda - wspierać.