Miasteczko Portowe pod Wrocławiem. Można pływać, plażować, dobrze zjeść i odpocząć. Bez tłumów! [ZDJĘCIA]

Miasteczko Portowe w Urazie - atrakcje

Miasteczko Portowe w Urazie jest położone nad brzegiem Odry. Znajdujący się po drugiej stronie rzeki Zalew Prężycki to idealne miejsce wypoczynku dla motorowodniaków, żeglarzy, wędkarzy i rowerzystów. To także raj dla plażowiczów - nad zalewem znajduje się kilka pięknych plaż. Można się na nie dostać, korzystając z turystycznego promu. Prom zabiera do 12 osób i płynie 15 minut.