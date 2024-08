Mężczyzna wchodził wczoraj na najwyższy szczyt Karkonoszy tzw. zakosami. Nagle zasłabł. Na pomoc pospieszyli turyści i ratownicy górscy

Ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR otrzymali zgłoszenie wczoraj (28.08) po godz. 12.34.

Na miejsce natychmiast wyruszyły zespoły ratownicze z Jeleniej Góry i Karpacza. Pierwszy do poszkodowanego dotarł przebywający w rejonie ratownik GOPR z AED (ang. Automated External Defibrillator) to urządzenie medyczne, które służy do wykonywania defibrylacji podczas nagłego zatrzymania krążenia), pobranym z Obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce - opisują akcję ratownicy GOPR.