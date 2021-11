MEMY. Żółte niebo na wschód od Wrocławia. Co tak świeci po zmroku?

Poseł Jacek Protasiewicz na twitterze pół żartem, pół serio zdjęcie z żółtą łuną nad drogą podpisał "Taki widok w Boże Narodzenie robi wrażenie!". Ale nie brakuje osób, które długo się zastanawiały "co się tak świeci"? Oczywiście chodzi o szklarnie Citroneksu w Siechnicach, gdzie hodowane są pomidory. Po rozbudowie zajmują one 40 ha. A zimą po zmroku pojawia się nad nimi charakterystyczna łuna. Zrobiła się ona na tyle popularna, że powstają na jej temat... memy. Jest też wdzięcznym tematem do fotografowania przez mieszkańców. Zobaczcie najciekawsze.