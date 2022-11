MEMY o Black Friday. Internauci śmieją się z zakupowego szału [MEMY]

Black Friday czyli "czarny piątek" został zapoczątkowany w USA. To na ten dzień przypada początek popularnego w Stanach Zjednoczonych, przedświątecznego okresu zakupów. Przypada bowiem pomiędzy Świętem Dziękczynienia , a Świętami Bożego Narodzenia . W Europie funkcjonuje od początku XXI wieku, a w Polsce od około 11 lat.

Nazwa Black Friday pochodzi jeszcze z lat 60. Narodziła się w Filadelfii, gdzie w pewien piątek zakupowicze zablokowali miasto w szale przedświątecznych zakupów. Tego terminu użył także w 1975 roku New York Times właśnie po to, by określić sklepowy amok w Filadelfii.

Black Friday obowiązuje w ostatni piątek listopada. Kilka lat temu Amazon po raz pierwszy wprowadził "czarny piątek" także w lipcu. Mimo to, to listopad nadal kojarzy się z największą aktywnością klientów. W okolicach "czarnego piątku", sklepy wydłużają promocje do "black week" (czarny tydzień) oraz "black month" (czarny miesiąc).