Męczy Was siedzenie w domu? Policja: Nie narzekaj, inni mają gorzej. Zobacz jak walczą z epidemią. ZDJĘCIA I FILM

Policjanci kontrolujący osoby łamiące obostrzenia często słyszą różne słowa. Niektórzy z kontrolowanych wdają się z funkcjonariuszami w dyskusje, a w internecie pojawia się wiele negatywnych opinii o kontrolach - które policjanci wykonywać po prostu muszą. Taki jest ich obowiązek.

– Ale pamiętać przy tym należy, że to nie są maszyny, które po chwili konserwacji mogą wrócić bez żadnych skutków ubocznych do swojej pracy po ponownym przesunięciu wajchy. To ludzie, którzy jak każdy czują i są momentami bardzo wyczerpani (...) W takich momentach przyziemne pytania o bieganie, wędkowanie czy grilla z sąsiadem stają się bezzasadne, a nawet groteskowe. Zatem zanim po raz kolejny rozpoczniesz jałową dyskusję w podobnym tonie, pomyśl proszę przez chwilę o ich poświęceniu. O ich codziennej walce. O ich bliskich, którzy także cierpią z tęsknoty i obawy czy przez te służby ich mamy, taty, brata, siostry, krewnego czy znajomego wirus nie zapuka także do drzwi ich domu – czytamy w apelu policjantów z lubuskiego.