Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu złożyła do wojewody wniosek o zakazanie organizacji imprezy masowej na Stadionie Wrocław w dniu 14 grudnia, czyli podczas zaplanowanego meczu 19. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechem Poznań.O wydarzeniach z niedzieli i ich bezpośrednich skutkach informowaliśmy TUTAJ . Po meczu Śląska przeciwko Legii Warszawa, podczas którego pseudokibice obu zespołów złamali przepisy prawa stosując materiały pirotechniczne, funkcjonariusze policji zatrzymali 28 mężczyzn. Za złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.Co więcej, jak wczoraj nieoficjalnie ustaliliśmy, reperkusje niedzielnych wydarzeń mają się odbić także na samym klubie. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zapowiedziała złożenie wniosku o zamknięcie trybun podczas sobotniego spotkania przeciwko Lechowi Poznań. Dziś te informacje potwierdziliśmy u źródła. - Możemy potwierdzić, że do Urzędu Wojewódzkiego trafił wniosek o zakazie organizacji imprezy masowej na Stadionie Wrocław. Wszczęcie postępowania administracyjnego leży po stronie wojewody - usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji.