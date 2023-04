Meble z PRL-u drogie jak nigdy. Za te szafki, krzesła, żyrandole i komody zapłacimy fortunę!

Meble minimalistyczne, styl retro wraca do łask

PRL, czyli meble na wysoki połysk

Jeszcze kilkanaście lat temu meble z okresu lat 60. i 70. ubiegłego wieku zdobiły wnętrza domów naszych babć, a krzesła, fotele i kredensy można było znaleźć na śmietniku. Dziś nikt już ich nie wyrzuca, bo ludzie wiedzą, jaką osiągają wartość. Licytowane przedmioty osiągają zawrotne kwoty i coraz chętniej używamy starych mebli do dekoracji własnych mieszkań. Amatorzy mody PRL-u są w stanie zapłacić nawet kilka tysięcy złotych za sofę lub fotele.

Meble z epoki PRL-u były proste i wykonywano je z naturalnego drewna lub sklejki. Liczyła się prostota i możliwość ich praktycznego zastosowania w każdym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty. W pokojach królowały meblościanki z przesuwanymi szybami oraz proste fotele typu Lisek lub Zajączek. Bogatsi mogli pozwolić sobie na zakup kompletów, a inni brali to, co akurat dostarczono do sklepów. W kolejkach stano dzień i noc, żeby urządzić salon w stylu socrealistycznym.