Maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów. Jak Wrocław prezentuje się w skali całej Polski?

Wrocławskie licea mogą pochwalić się znakomitymi wynikami. Szczególnie wyróżniły się placówki takie jak LO nr V przy ul. Ślężnej, LO nr IV przy ul. Świstackiego czy LO nr XVI przy ul. Reja, które osiągnęły 100% zdawalność. Takie rezultaty świadczą o wysokim poziomie nauczania i zaangażowaniu zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

"Nie jest to pierwsze nasze 100 proc. w historii szkoły i bardzo cieszy nas ten wynik. Będziemy jeszcze analizować rezultaty z poszczególnych przedmiotów. Fakt, że każdemu udało się zdać egzamin dojrzałości, to zasługa pracy, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów, którym bardzo zależało" - mówi mgr Małgorzata Górny, dyrektor LO nr IV we Wrocławiu.