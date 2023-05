Matura 2023. Arkusze CKE z języka polskiego. Tu sprawdzisz, jak ci poszło! Rusza egzamin dojrzałości na nowych zasadach

Matura 2023 – uczniowie będą zdawać egzamin na nowych zasadach

W 2023 roku nową maturę (w tzw. formule 2023) będą zdawać uczniowie 4-letnich liceów ogólnokształcących. W całym kraju będzie to łącznie ponad 158 tys. osób. Z kolei ze "starą maturą" (w tzw. formule 2015) zmierzą się głównie absolwenci techników oraz ci, którzy chcę egzamin poprawiać, bo w poprzednich latach nie udało im się go zaliczyć. Takich osób będzie w sumie ponad 137 tys.

Jak poinformowało nas Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tylko na Dolnym Śląsku do nowej matury przystąpi ponad 10 tys. 800 uczniów, z tego prawie 4300 w samym Wrocławiu. Z kolei starą maturę będzie zdawać niewiele ponad 10 tys. młodych Dolnoślązaków, z czego trochę ponad 3 tys. uczy się we wrocławskich placówkach. We Wrocławiu pierwszy raz egzamin dojrzałości będzie zdawać ponad 6200 uczniów szkół średnich.