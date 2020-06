Matura 2020. Szkoły gotowe na pierwszy dzień egzaminu dojrzałości [8.06.2020]

Termin matury w tym roku został przesunięty o miesiąc

Egzaminy dojrzałości rozpoczną się w poniedziałek 8 czerwca sprawdzeniem wiedzy z języka polskiego. 9 czerwca maturzyści będą zdawać matematykę. Cała sesja maturalna potrwa do 29 czerwca. Każdego dnia matury będą odbywać się w dwóch turach: od godz. 9 i od godz. 14. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 sierpnia. Matura w czasie epidemii musi być przeprowadzona zgodnie ze specjalnymi zaleceniami. Odpowiednie reguły opracował Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak będzie wyglądać pierwszy dzień matur?

Dyrektorzy szkół musieli przygotować sale, w których możliwe będzie zachowanie 1,5 metra odległości między uczniami, zaplanować wchodzenie do tych sal tak, aby maturzyści nie gromadzili się pod drzwiami szkół i sal. Na teren szkoły będą mogli wejść jedynie piszący egzamin oraz zespoły nauczycieli powołane do jego przeprowadzenia. Podczas przejścia do sali, w której będą pisać maturę, uczniowie muszą mieć zakryte usta i nos. Po zajęciu wylosowanego miejsca maseczkę czy inną osłonę można będzie zdjąć. Uczeń założyć ją musi znów, kiedy będzie wychodził po egzaminie, wychodząc do toalety albo kiedy podejdzie do niego członek komisji.