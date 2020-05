MATURA 2020. Minister edukacji wyjaśnił, jak będzie wyglądał egzamin [SZCZEGÓŁOWE ZASADY]

Minister edukacji przedstawił na konferencji prasowej harmonogram, według którego przeprowadzane będą egzaminy zewnętrzne. Zgodnie z nim egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych. Z kolei egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go pisać w drugim terminie, czyli w dniach 7-9 lipca. Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, dodatkową sesję zaplanowano od 8 do 14 lipca.

Wyniki matur dopiero w sierpniu i wrześniu