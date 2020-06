MATURA 2020. Język angielski podstawowy i rozszerzony. Oto arkusze!

Dobrze napisany artykuł:

- ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika

- zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka

- może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście.

LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.

Dobrze napisany list formalny:

- zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany

- omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny

- zawiera elementy typowe dla formy: odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący,

akapity itp.