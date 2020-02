Mateusz Morawiecki bohaterem PRL? MEMY internautów bezlitosne dla premiera. Zobacz komentarze po słynnym wywiadzie

O którą wypowiedź chodzi? Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu, który na żywo prowadzili dwaj blogerzy: Stefan Tompson i Patrick Ney. W trakcie dyskusji premier pochwalił się odważną działalnością opozycyjną.

Oczywiście (rzucałem koktajlami Mołotowa – red.), ze skutkiem pozytywnym. Rzucaliśmy przede wszystkim w Nyski policyjne i działka armatnie, które jeździły podczas demonstracji i bardzo zimną wodą rozpędzały demonstrantów. To był nasz główny cel.

Dla Natemat.pl wypowiedź premiera skomentował prof. Antoni Dudek, historyk i autor książki „Walki uliczne w PRL”:

Mam sporo wątpliwości co do używania wspomnianych koktajli Mołotowa w drugiej połowie lat 80. To wtedy raczej, z racji czysto wiekowych, premier Morawiecki mógł rzucać owymi ładunkami. Nie przypominam sobie jednak w tym okresie takich sytuacji.