Mateusz Łazarowicz: Podczas wyprawy próbowałem pogodzić się z losem [WYWIAD]

1800 km, 28 szczytów - Mateusz Łazarowicz na przekór wszystkiemu postanowił zdobyć koronę gór Polski. To nie była zwykła wyprawa, a rodzaj autoterapii. Wrocławianin zrobił to ku pamięci zmarłej żony, Ani. Anna Łazarowicz odeszła, będąc w szóstym miesiącu ciąży.

Osobisty cel to jedno. Mateusz Łazarowicz chciał też pomóc podopiecznym Fundacji Potrafię Pomóc. W czasie wyprawy KGP Pamięci Ani Łazarowic zorganizowano zbiórkę na rzecz fundacji.

Poniżej rozmowa z Mateuszem Łazarowiczem.

Kiedy zrodził się w Pana głowie pomysł na tę wyprawę?

Pomyślałem sobie o takiej wyprawie tydzień po śmierci żony. Chciałem pojechać do Norwegii, bo już wcześniej, byliśmy tam razem dwukrotnie. Okazało się jednak, że Norwegia z powodu pandemii się zamyka. Stwierdziłem, że muszę skupić się na tym, co jest w zasięgu ręki, że to będzie wyprawa po Polsce. Siostra podsunęła mi pomysł zdobycia korony gór Polski. Ponadto inspirowałem się również Agnieszką Korpal, narzeczoną Tomasza Kowalskiego, który zginął na Broad Peak w 2012 roku. Ona również doświadczyła utraty ukochanej osoby. Jeszcze przed śmiercią Tomka zdobyła rowerową koronę gór Polski. Wjechała rowerem nawet na Rysy i Szczeliniec. Ja zdobyłem się na to, żeby wjechać na 3 szczyty rowerem, resztę szczytów zdobyłem, podjeżdżając jak najwyżej mogłem rowerem i całym bagażem (sakwy, namiot), a następnie ostatni odcinek pokonywałem pieszo.